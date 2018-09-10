Kriz AVM'lerde de büyüyor: Esnaf kepenk kapattı

Forum İstanbul AVM’de dövizle kira ödeyen esnaf, kepenk kapatma eylemi yaptı.

Döviz kurulunda artış nedeniyle kirasını dövizle ödeyen Forum İstanbul AVM esnafı kepenk kapatarak kira fiyatında indirim yapmayan AVM yönetimini protesto etti.

Evrensel'in haberine göre, öğle saatlerine kadar kepenk kapatan 64 mağazanın yöneticisi söz konusu eylemin uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

DÖVİZLE KİRA ÖDEYEN ESNAF ZORDA

Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul AVM’de bulunan bir mağaza çalışanı, “Sabah mağazalar açılmadı. Döviz kuruyla kiralar ödendiği için kiralar artıyor. AVM yönetimi indirime gitmedi. Forum İstanbul’da mağazaların büyük kısmı kapalı” dedi. Uyarı eyleminin öğle saatlerinde sona ereceği öğrenildi.

(Fotoğraflar Evrensel'den alınmıştır.)