'Hedefimiz enflasyonla topyekûn mücadele'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Berat Albayrak "İkıncı çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etti" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

*Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağladı

*Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermekte

*Öncü göstergeler, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmekte

*Yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi; ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlaması beklenmekte

*Enflasyonla topyekûn mücadele ve carı açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimiz

*Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bır patikaya getirecek

Son dönemde piyasalardaki dalgalanma enflasyon ve carı açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektiriyor