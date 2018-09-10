'Bankanın açıklamasında çelişki var'

Halkbank sistemleri üzerinden düşük kurdan dolar satılmasıyla ilgili skandaldan sonra aynı durum bu kez Vakıf Katılım Bankası sisteminde ortaya çıktı.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, skandalı Twitter hesabından duyurdu.

Skandalın patlak vermesinin ardından banka erişime kapandı. Önce 'sistem güncelliyoruz' denilirken ardından açıklama geldi ve banka 'siber saldırı' olduğunu iddia etti.

SKANDAL OLAYI DUYURAN YARKADAŞ: ÇELİŞKİLİ İFADELER

Barış Yarkadaş, bugün yaptığı açıklamada, bankanın açıklamasında çelişkili ifadelerin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Vakıf Katılım Bankası, dün gece ortaya çıkardığım skandalın ardından açıklama yaptı ve sitelerine siber saldırı olduğunu iddia etti. Bu açıklama bana inandırıcı gelmedi. Çünkü dün gece 'Sistemi güncelliyoruz' demişlerdi. Sabah ise 'Saldırıya uğradık' iddiasında bulundular.

Ülkemizde bağımsız bir yargı olsa, hisselerinin yüzde 99'u Kültür Bakanlığı'nın denetiminde olan bu kurum hakkında soruşturma açar ve olan biteni ortaya çıkarırdı. Umarım tüm gerçekler birgün açığa çıkar ve böylece birilerinin sebepsiz zenginleşmesinin önü kesilir..."

Yine ucuz dolar skandalı, yine devlet bankası!