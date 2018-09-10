Merkez Bankası'nda alarm: Bıçak kemiğe dayanmış

Türkiye İdlip’teki gelişmelere kilitlenirken ekonomik kriz kazanı da kaynamaya devam ediyor. Merkez Bankası yükselen enflasyon karşısında henüz faiz silahını çekmedi ama piyasaya müdahaleleri sürüyor. Bu müdahaleler ise bankanın vadeli döviz piyasası aracılığıyla piyasaya müdahale etmesiyle gerçekleşiyor.

Şimdilik bu politika doları sakinleştirdi ve ekonomi yönetiminin bugüne kadarki davranışlarından anlaşıldığı üzere çok kritik hale gelen 7 TL seviyesinin aşılmasını engelledi. Dolar Merkez Bankası’nın yeni bir oyuncu olarak girdiği BİST Bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda tek başına yaptığı satışlarla 6.40 TL’nin altına indirildi.

Ancak her müdahale gibi bunun da bir bedeli var ve bu seferki oldukça kritik. Çünkü rezervler müdahale başlamadan önce hızla azalıyordu. Dünya’dan Alaattin Aktaş bu çarpıcı konuya değinirken Merkez Bankası’nın net döviz rezervi, yani eskilerin bildiği şekilde ‘Net Döviz Pozisyonu’ kaleminin gerilediği seviyeyi kaleme alıyor.

Söz konusu bilanço kalemi, munzam karşılıklar haricinde Merkez Bankası’nın kendisine yani ülkeye ait rezervleri gösteriyor. Aktaş ise yazısında şunları söylüyor:

‘Merkez Bankası net döviz rezervi açısından her geçen gün kan kaybediyor. Geçen yılın sonunda 27.6 milyar dolar olan net rezerv, son verinin oluştuğu 31 Ağustos’ta 18.2 milyar dolara geriledi. Analitik bilanço ve haftalık vaziyette yer alan verilerden yola çıkılarak yaptığımız hesaplamalar, Merkez Bankası’nın net döviz rezervindeki kaybın sekiz ayda 9.4 milyar doları bulduğunu gösteriyor.’

Net döviz rezervlerindeki düşüşün yüzde 34 olduğunu da kaydeden Aktaş, ‘Türkiye, örneğin önümüzdeki sekiz ayda mevcut rezervinin üçte birini daha kaybedemez. Artık sınıra gelmiş sayılırız’ diyor.

Aktaş şunları söylüyor:

‘Anlaşılan bıçak kemiğe bayağı bayağı dayanmış. Çünkü durum gerçekten vahim! Baksanıza Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın net döviz rezervi yalnızca ve yalnızca 18 milyar 151 milyon dolar. Bu tutarın “net döviz rezervi” olduğunu, dış varlıklardan döviz yükümlülüklerinin düşülmesiyle bulunduğunu belirtelim.