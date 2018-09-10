Onlarca fabrika üretimi durdurdu!

Türkiye’de un ihracatına sınırlama getirilmesinden dolayı Diyarbakır, Batman ve Mardin’deki 65 fabrika, un üretimini durdurdu.

Ticaret Bakanlığı un ihracatında yapılan düzenlemeye yönelik yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir” denildi.

65 UN FABRİKASI ÜRETİMİNİ DURDURDU

Ticaret Bakanlığı'nın, fiyatlarda istikrar sağlanması için un ihracatına geçici sınırlama getirmesi nedeniyle Diyarbakır, Batman ve Mardin’deki 65 un fabrikasının üretimini durdurduğu gündeme geldi.

Rûdaw’a konuşan Mardin’de un fabrikası işleten Vahit Erol, “Yaşanan bu sıkıntıdan dolayı 150 işçi çıkarmak zorunda kaldı. İşçilerimiz de mağdur oldu. 150 kişi buradan aldıkları maaş ile ailelerini geçindiriyordu. Devletin bir çare bulması gerekiyor” dedi.

Dicle Un Üreticileri Derneği Başkanı Veysi Duyan, “Mardin’den günlük olarak 300 TIR un Irak’a gidiyor. Üç ilde yaklaşık 15-20 milyon dolar zarar meydana geldi” ifadelerini kullandı.