Euro/TL ise 7,40 TL’de yer alıyor. Sterlin ise 8,29 TL
10 Eylül 2018 09:12
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar yeni haftanın ilk işgünü 6,41 TL'den işlem görüyor.
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