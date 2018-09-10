10 Eylül 2018 09:12

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar yeni haftanın ilk işgünü 6,41 TL'den işlem görüyor.
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 Euro/TL ise 7,40 TL’de yer alıyor. Sterlin ise 8,29 TL

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