Dev firmaya kayyım talebi

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, avukat Penbe Üner Keskin ve Orhan Boran’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

“İnanlar İnşaat Anonim Şirketi yöneticisi ve sahibi olan Serdar İnan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile şirketin örgüt kontrolünde olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ediyor. FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü’nün kontrolündeki şirket ortakları emanetçi olarak örgüt içinden seçildi. Ortaklıkları kâğıt üzerinde kaldı. Ortaklık girişlerinde veya hisse devirlerinde para ya da sermaye koymadılar. Hisse devir bedeli olarak emanetçi ortakların hesaplarına yatırılan paralar örgüte verildi."

Şirketin 9 Nisan 2018’de olağanüstü genel kurul toplantısının yönetim kurulu başkanı Serdar İnan tarafından gerçekleştirildiği ve burada alınan kararla şirket başkan yardımcılığına Orhan Arslan’ın getirildiği belirtildi. Bu toplantıdan 5 gün sonra Serdar İnan’ın 'FETÖ' ile organik bağın kesilmemesi için Kanada’ya gitti vurgulanan dilekçecede Kanada ile Türkiye arasında suçluların iadesine dair anlaşma olmadığı hatırlatıldı. İnanlar İnşaat Anonim Şirketi projelerden olan Teras Hayat Sitesi, Teras Plus Sitesi, Teras Koru Sitesi, Teras Tema Sitesi, Teras Mix Sitesi, Teras Lotus Sitesi, Teras Bahçe Sitesi, Teras Vadi Sitesi’nde mağdur sayısının yaklaşık 600 kişiyi bulduğu kaydedildi.

İnanlar İnşaat’a kayyım atanması istenilen dilekçede, şirket yöneticilerinin vergiden muaf olmak için mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından detaylı araştırılma yapılması talep edildi. Ayrıca şüpheliler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne ayrı ayrı yazı gönderilerek söz konusu yöneticilerin Bylock kullanıcısı olup olmadıklarının araştırılması talep edildi. Ayrıca şirket yöneticilerinin çocuklarının da araştırılarak 'FETÖ' okul ve dershanelere gidip gitmediklerinin belirlenmesi ve Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk’ün Samanyolu gibi kanalların iptalinden sonra Digitürk iptali olup olmadığı, Zaman gazetesi, Sızıntı dergisi gibi aboneliklerin araştırılması istendi.