Çin'in inşaat endüstrisi hızla büyüyor

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, Çin'in inşaat endüstrisi, 1978'de ülkede reform ve dışa açılma politikasının uygulanmaya başlamasından itibaren hızla büyüdü.

Çin Uluslararası Radyosu - NBS'nin internet sitesinde paylaşılan veriler, endüstrinin katma değerinin geçen yıl 5,57 trilyon yuana (yaklaşık 816,6 milyar ABD Doları) ulaştığını, bu değerin 1978'de 13,9 milyar yuan olduğunu gösteriyor. Verilere göre inşaat endüstrisinin yıllık büyüme oranı ise yüzde 16,6 seviyesindeydi.

Çin'in inşaat sektörünün katma değerinin GDP'sindeki (gayrisafi yurt içi hasıla) payı ise 1978 yılında yüzde 3,8 iken, geçen yıl yüzde 6,7'ye yükseldi.

İnşaat firmalarının sayısında da hızlı bir büyüme görüldü. Bu sayı geçen yıl 300 bini aştı. Özel firmalar, inşaat alanındaki büyümede önemli rol oynadı. Devlete ait inşaat şirketlerinin sayısı 1996 yılında inşaat şirketleri toplamının yüzde 20'sini oluştururken, geçen yıl bu oran yalnızca yüzde 2,5 oldu.

NBS'ye göre, söz konusu özel şirketler, Çin'in altyapı inşasının genişlemesine mühim bir oranda katkıda bulundu. Çin'in hizmete açtığı tren yollarının uzunluğu 1978'de 52 bin km iken, 2017'de 25 bin km'si yüksek hızlı tren hatları olmak üzere 127 bin km'yi buldu.