Ekmekte zam krizi: Üretimi durduracaklar

Son dönemde aşırı artan un fiyatları nedeniyle Türkiye’de en çok tüketilen gıda olan ekmekte de fiyatlar baskı altına girmişti. Bir çuval unun fiyatının bir ay içinde yüzde 85’lik artışla 95 liradan 175 liraya çıkmasının ardından, Ticaret Bakanlığı fiyat istikrarını sağlayabilmek un ihracatını sınırlamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı olmayacağını söylemişti. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu ise bugün yaptığı açıklamda son günlerde ekmek ve un konusunda sektörle alakası olmayan herkesin değerlendirmede bulunduğunu belirterek 'ekmeğe son girdilerle birlikte yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam yapılması gerekmektedir' ifadelerini kullandı.

ZAM YAPILMAZSA ÜRETİME ARA VERİLECEK

Kavuncu, ekmek fiyatlarına zam yapılmaması durumunda fırıncıların üretimine ara vermek zorunda kalacağını savunarak, bir an önce tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak daima hükümetin, devletin ve milletin yanında olduklarını vurgulayan Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gece gündüz demeden, tatil nedir bilmeden çalışan fırıncılar dürüst, ilkeli çalışmaya devam edecektir. Bizler her zaman ekmeğimizin derdinde olmuşuzdur. Olayları hiç kimse farklı yerlere çekmesin, ekmeği siyasi yöne yönlendirmesin. Bu süreçte Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak milli duruş sergiliyoruz. Zam yapılmadığı takdirde bu milli duruşta küçük işletmeler kapanma noktasına gelir, büyük işletmeler ayakta kalır.”