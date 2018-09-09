MÜSİAD Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama: Büyüme...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin sebebinin döviz açığı olduğunu söylerken "Borca dayalı bir büyüme oldu" yorumu yaptı.

Akit'ten Mehmet Canıtatlı'ya konuşan Kaan'ın ekonomiye dair değerlendirmelerinden bir kısım şöyle:

"Türkiye’ye karşı yapılmak istenen iktisadi olarak büyümesini engellemektir. Maalesef yeni dönemde yüzde 7-8 oranında büyümeyi unutacağız. Dolara bağımlı bir hale gelen bir toplum haline gelmek bizim eksik tarafımızdır. Göreve başladığım ilk gün olan 11 Temmuz 2017’de basın açıklaması yaptığımızda, ‘Diriliş Ekonomisi’nden söz ederek, imalat – yatırım ve ihracata odaklanılması gerektiğine vurgu yapmıştım. Diriliş ekonomisi ile üretime geçmemizi, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine doğru yönelinmesi gerektiğini dile getirmiştim.

AK Parti iktidarı dönemde kapasite kullanım oranları arttı. Bizlerin orta ölçekli sanayi bölgeleri kurmamız gerektiğini, faiz dışı fazladan yatırım dışı fazlaya geçmemiz gerektiğini söylemiştim. Amacımız üretimin artırılmasıdır. Bugün Türkiye’deki krizin ana sebebi döviz açığıdır. Borca dayalı bir büyüme oldu. MÜSİAD olarak yaptığımız açıklamalarda, faizsiz modeller geliştireceğimizi söyledik. Faizin neden olduğu yükü tamamen kaldıracak projelerimizden söz etmiştik. Şimdi bunları açıklama zamanı geldi. Bir kısmı hayata geçirilen projelerimiz arasında girişim sermayesi fonu, tarımsal yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, kooperatif finans sistemi gibi ekonomiye katkı sağlayacak olanlar var. Bu saydıklarım faizsiz modellerdir."