İşsizlik maaşının yarısı ‘yok oldu’

Yüksek enflasyonun işsizlik maaşını ‘kuşa döndürdüğünü’ ifade eden CHP’li Sancar, işsizlik maaşına acilen zam yapılmasını ve işsize maaş ödeme süresinin uzatılmasını istedi.

Yüksek enflasyon bir taraftan çalışanların maaşlarını eritirken, işszlik maaşı alanlara da ayakta kalma şansı bırakmıyor. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, artan enflasyonun işsizlik maaşlarını yarı yarıya erittiğini söyledi. Sancar, “800 TL’lik bir maaş alan bir vatandaş bu parayla ancak çocuğunun okul masraflarını karşılayabilir. Ev kirası, elektrik, yeme içme giderlerini nereden bulacak?” diye sordu.

Denizli’de ayçiçeği üreticilerini ziyaret eden Sancar, burada yaptığı açıklamada işsizlik maaşının halkın işsizlik süreci boyunca mağdur olmamaları ve hayatlarını devam ettirebilmeleri adına devletin sağladığı hizmetlerden biri olduğuna işaret etti. Sancar, “Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı için talep edilen koşulların başında işsizlik maaşına başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor. Devlet işsiz kalan vatandaşlara belirli süre boyunca talep edilen koşulları sağlamaları halinde işsizlik maaşı ödüyor. Vatandaşların iş bulana kadar geçecek süre içinde mağdur olmamaları için ödenen bu destek 800 ile 1600 lira arasında değişiyor. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise Temmuz 2018 itibariyle 5 milyon 872 bin kişi” bilgisini verdi.

Fon AKP’ye gidiyor

İşsizlik maaşlarının enflasyon karşısında ‘kuşa döndüğünü’ kaydeden CHP’li Sancar işsizlik maaşlarına enflasyon farkının acilen yansıtılması ve süresinin kriz nedeniyle uzatılmasını istedi. Fonda biriken miktar olan 125 milyar TL’den işsize ödenen miktarın sadece 20 milyar TL olduğunu söyleyen Sancar şöyle konuştu: “Ülkemizde işsiz sayısı ile işsizlik maaşı alan kişi sayısı arasında resmen bir uçurum var. 5 milyon civarında işsizin olduğu bir ülkede ancak 400-500 bin kişi bu fondan yararlanabiliyor. Üstelik bu miktar en fazla 10 ay ödeniyor. İşsizlik fonu amacından koparılmış durumda. Bu fonda toplanan paralar “diğer giderler” adı altında AKP’nin propaganda ve harcamalarına gidiyor. Sayıştay denetçileri de daha önce İşsizlik Sigortası Fonu yönetiminin haberi olmadan harcama yapıldığını tespit etti. İşsizlik Fonu işsizler için kullanılmalı, işsizlere hem geçimlerini sağlayacak bir miktar ödenmeli hem de ödeme süreleri uzatılmalıdır.”

İşsizlik maaşının en düşük 800 TL, en yüksek ise 1600 TL olduğunu hatırlatan Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: “800 TL’lik bir maaş alan bir vatandaş bu parayla ancak çocuğunun okul masraflarını karşılayabilir. Ev kirası, elektrik, yeme içme giderlerini nereden bulacak? Fütursuzca harcanan paralar, makam araçları, makam odaları ve saray ikramlarını kesmenin zamanı gelmedi mi artık? Gelinen durumda bir evde artık 3 kişi çalışmadan o evin çarkı dönmüyor! İşsizlik maaşı kesilen vatandaş iş bulamıyor... 550 bin kişi bulmaktan umudunu kesmiş, iş aramıyor bile... Özellikle her 5 gençten birinin işsiz olması üzerinde dikkatle durulması gereken ciddi bir problem. Genç işsizler hem toplumsal dokunun zedelenmesine hem de sosyal huzursuzluk ve demokrasi açısından potansiyel tehdittir. Buna mutlaka önlem alınmalıdır.”