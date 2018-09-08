Albayrak: Dünya kendini korumalı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk ekonomisi, negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu'' ifadesini kullandı.

Albayrak, Trump'ın yönetiminin, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine yaptırımlarla alenen saldırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerikan Foreign Policy dergisine bir makale yazdı. Albayrak, yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk ekonomisine alenen saldırdığını belirtti.

Bakan Albayrak makalesinde özetle şu ifadelere yer verdi:

''ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye nedensiz saldırısı sonrası dünya kendini Washington’ın ekonomik gücünden korumalı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı.

Türk ekonomisi, negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu. Washington’ın ekonomik silahlarını arsızca kullanması dünyadaki birçok ülke ve yatırımcıya uyarı alarmı oldu. Saldırı, sadece Türkiye-ABD ittifakının geleceği için değil, küresel piyasalar için de riskli olarak değerlendirildi.''