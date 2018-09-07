'İşsizlik fonu AKP için harcandı'

Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı için talep edilen koşulların başında işsizlik maaşına başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor.

Devlet işsiz kalan vatandaşlara belirli süre boyunca talep edilen koşulları sağlamaları halinde işsizlik maaşı ödüyor. Vatandaşların iş bulana kadar geçecek süre içinde mağdur olmamaları için ödenen bu destek 800 ile 1600 lira arasında değişiyor.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2018 itibariyle 5 milyon 872 bin kişi.

YENİ İŞ BULMAK İMKANSIZ HALE GELDİ

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, artan enflasyonun işsizlik maaşlarını yarı oranında erittiğini söyledi. Denizli’de Ayçiçeği üreticilerini ziyaret eden Sancar, “Ekonomideki puslu hava tüm vatandaşların üzerine ağır ağır çöküyor, böyle giderse derin sorunlar baş gösterecek. Sarayda Ejder meyvesi tüketenler, işsizin halinden anlayamaz” dedi.

İşsizlik maaşlarının enflasyon karşısında kuşa döndüğünü kaydeden CHP’li Sancar işsizlik maaşlarına enflasyon farkının acilen yansıtılması ve süresinin kriz nedeniyle uzatılmasını istedi.

İŞSİZLİK FONU ADETA YAĞMALANIYOR

Fonda biriken miktar 125 milyar TL’den işsize ödenen miktarın sadece 20 milyar TL olduğunu söyleyen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar şöyle konuştu:

“Ülkemizde işsiz sayısı ile işsizlik maaşı alan kişi sayısı arasında resmen bir uçurum var. 5 milyon civarında işsizin olduğu bir ülkede ancak 400-500 bin kişi bu fondan yararlanabiliyor. Üstelik bu miktar en fazla 10 ay ödeniyor. İşsizlik fonu amacından koparılmış durumda. Bu fonda toplanan paralar “diğer giderler” adı altında AKP’nin propaganda ve harcamalarına gidiyor. Sayıştay denetçileri de daha önce İşsizlik Sigortası Fonu yönetiminin haberi olmadan harcama yapıldığını tespit etti. İşsizlik Fonu işsizler için kullanılmalı, işsizlere hem geçimlerini sağlayacak bir miktar ödenmeli hem de ödeme süreleri uzatılmalıdır.”

BİR EVDE EN AZ ÜÇ ÇALIŞANIN OLMASI GEREKİYOR

İşsizlik maaşının en düşük 800 TL, en yüksek ise 1600 TL olduğunu hatırlatan Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

“800 TL’lik bir maaş alan bir vatandaş bu parayla ancak çocuğunun okul masraflarını karşılayabilir. Ev kirası, elektrik, yeme içme giderlerini nereden bulacak? Fütursuzca harcanan paralar, makam araçları, makam odaları ve saray ikramlarını kesmenin zamanı gelmedi mi artık? Gelinen durumda bir evde artık 3 kişi çalışmadan o evin çarkı dönmüyor! İşsizlik maaşı kesilen vatandaş iş bulamıyor... 550 bin kişi bulmaktan umudunu kesmiş, iş aramıyor bile... Özellikle her 5 gençten birinin işsiz olması üzerinde dikkatle durulması gereken ciddi bir problem. Genç işsizler hem toplumsal dokunun zedelenmesine hem de sosyal huzursuzluk ve demokrasi açısından potansiyel tehdittir. Buna mutlaka önlem alınmalıdır.”