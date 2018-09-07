Hazine yastık altındaki altınları istiyor

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için Hazine’nin geçen yıl başlattığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, bu yıl da devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı son yaptığı duyuruyla finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirileceğini duyurdu.

GEÇEN YIL 2,5 TONA YAKIN ALTIN TESLİM EDİLDİ

Geçen yıl, 13 bin vatandaş, 2,5 tona yakın altınını teslim etti ve karşılığında da altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası aldı. Bunun 1.1 tonu için altın tahvili , 1.3 tonu için de vatandaşa altına dayalı kira sertifikası verildi. Toplam ihracın yüzde 54’ü kira sertifikasından, yüzde 46’sı da altın tahvilinden oluştu. Bu yıl ise 4.3 tona yakın altın yastık altından çıkarılıp, ekonomiye kazandırılmış olması hedefleniyor.

YASTIK ALTINDA 2 BİN TON ALTIN VAR

Tahminlere göre yastık altında 300 milyar lira değerinde 2 bin ton altın tutuluyor. İki bin ton ile mukayese edildiğinde, 3,8 ton çok küçük bir rakam gibi gelebilir ama birincisi, vatandaş uygulamaya ilgi göstermiş; ikincisi, güvenmiş ve altınını yastık altından çıkarmış.



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN DUYURUSU ŞÖYLE:

Bakanlığımızca, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecektir.

Altına Dayalı Kira Sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Şubeleri aracılığıyla satışa sunulacak olup Altın Tahvili ise sadece Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile satışa sunulacaktır.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikasına ilişkin detaylı bilgilere (Yatırımcı Kılavuzu, Temel Özellikler, İstatistikler, Önceki İhraçlara İlişkin Bilgiler vb.) http://altin.hazine.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

Bununla birlikte, Türkiye genelinde etap etap yapılacak talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği illere ve banka şubelerine ilişkin bilgilere http://altin.hazine.gov.tr ile http://ziraat.com.tr ve http://ziraatkatilim.com.tr internet sayfalarından ulaşılabilir.



Senetler, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak olup yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli %1,20 (yıllık %2,40) getiri sağlayacaktır. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecektir.

Bu kapsamda, ihraç edilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarına ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

• Vade: 728 Gün (2 yıl)

• Kupon/Kira Dönemi: 6 ay

• Kupon/Kira Oranı: %1,20

• Yıllık Getiri Oranı: %2,40

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini aşağıdaki tabloda belirtilen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde Ziraat Bankası’na / Ziraat Katılım Bankası’na başvurarak iletmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek olup aşağıdaki tarihlerde fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmamaktadır.

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI TEMEL ÖZELLİKLERİ

İhracı gerçekleştirilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikasının temel özellikleri aşağıdadır. Ayrıca “Yatırımcı Kılavuzları” http://hazine.gov.tr ve http://altin.hazine.gov.tr internet sitelerinde yer almaktadır.