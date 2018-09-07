Çiftçilere bir darbe daha

Ekonomide yaşanan kötü gidişat, zor günler geçiren çiftçiyi bir kez daha vurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiye destek ödemesinde kesintiye gitme kararı aldı.

HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN/Tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde sınırlama getiren ve ithalatın önünü açan hükümet, yüksek enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye bir darbe daha vurdu.



Son yıllarda tarım ürünlerin yetiştirilmesinde ciddi zorluklar yaşayan çiftçilere verilen devlet desteğinin artırılması talebi gündemdeki yerini korurken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile yetersiz bulunan devlet desteğinde kesintiye gidecek. “Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti Veya Su Kullanım Hizmet Bedeli İle Elektrik Enerjisi Borcu Olan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemesinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğ”ine göre, tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin ödenemeyen sulama işletme ve bakım ücreti, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ödenen destekten tahsil edilecek.



Bakanlık, destek için ödemesi gereken tutardan önce çiftçinin önce borcunu düşecek, ardından ödemeyi yapacak.

Yöntemi belirlendi

Çiftçilere ödenecek paradan ne şekilde kesinti yapılacağı da netleşti. Uygulamaya göre, Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile su kullanıcı teşkilatlar, kendilerine borcu bulunan çiftçilerin kimlik ve borç bilgilerini hazırladıktan sonra listeyi Ziraat Bankası’na gönderecek. Ziraat Bankası, Bakanlık tarafından iletilen tarımsal destekleme ödemesinde adı bulunan çiftçilere ait kimlik numaraları ile DSİ tarafından iletilen borçlular listesindeki kimlik numaralarını karşılaştıracak ve borçluların ödeneklerinden kesinti yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile devlet, elektrik şirketlerinin borcunu da tarımsal desteklemeden keserek tahsil edecek.

Çiftçi destek beklerken...

Düzenlemenin tarımsal üretimi bitirmek anlamına geldiğini ifade eden Tarım Orkam Sen Genel Başkanı Hamit Kurt, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, hükümeti tebliğden geri dönmeye çağırdı. Üreticinin zor günler geçirdiğini ve devletten aldığı destek ödemesinin üretim açısından önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Kurt, “Çiftçilerimizin yüzde doksanı bu düzenlemeden olumsuz etkilenecek. Kesinti olmadan yapılan yardımlar bile tam olarak yeterli değilken bu yeni gelişme, çiftçiyi bitirecektir” dedi.

'Düzenleme iptal edilsin'

Tarım ürünlerinde dışa bağlılığın artmaması gerektiğini, bunun yolunun da yerli çiftçinin desteklenmesinden geçtiğini ifade eden Kurt, “Çiftçilerimizi ciddi bir çıkmazın içerisine sokuyorlar. Tarımsal destekten borç kesintisi yapmak, çiftçi için kabul edilebilir bir durum değil. Kimsenin çiftçimizi bu durumda bırakmaya hakkı yoktur. Düzenleme bir an önce iptal edilsin” diye konuştu.