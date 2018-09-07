7 Eylül 2018 10:40

Çalışma Bakanlığı 80 bin kişiyi işe alacak

Çalışma Bakanlığı 80 bin kişiyi işe alacak
 Çalışma Bakanlığı toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişiyi işe alacak.
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Çalışma Bakanlığı toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişiyi işe alacak. Alınacak personelin iş alanı belli oldu. Başvuru şartları ise henüz belli olmadı.

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Ekonomi