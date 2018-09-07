CHP açıkladı: Turkcell’den 330 milyon ‘haksız kazanç’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, GSM operatörü Turkcell’in kredi kartı ile işlem yapan abonelerinden işlem başına 1.5 liradan yıllık 330 milyon 300 bin TL haksız kazanç sağladığını öne sürdü.

Sarıbal, 36 milyonu aşkın abonesi bulunan şirketin kredi kartı ile işlem yapan yaklaşık 18 milyon 350 bin abonesinden işlem başına 1.5 lira almasını yargıya taşıyan Tüketicileri Koruma Derneği’ne destek verdi ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

Tüketicileri Koruma Derneği’nin işlemin iptal edilmesi için konuyu yargıya taşıdığını açıklayan CHP’li Sarıbal, ‘hizmet bedeli adı altında elde edilen haksız kazancın sadece Turkcell operatörü tarafından yapıldığını’ ifade etti.

GSM operatörlerinin kısa bir zaman önce milyarlarca ulaşan vergi borçlarının silindiği iddiasıyla gündeme geldiğini kaydeden Sarıbal, “Ancak ne hikmettir ki kimsenin gözü doymuyor. Bu GSM operatörü banka kartları, kredi kartları yasası, kredi kartı kullanım komisyonu ya da ilave hizmet bedeli adı altında faturalarını kredi kartı ile ödeyen 18 milyon 350 bin kişiden işlem başına 1.5 TL almakta. Bu bedel aylık 27 milyon 525 bin TL, yıllık 330 milyon 300 bin TL haksız kazanç demek. Bunun hiçbir gerekçesi ve bahanesi olamaz” dedi.

28 Ağustos’ta dava açıldı

Sarıbal, Bursa Tüketicileri Koruma Derneği tarafından 28 Ağustos tarihinde açılan davanın takipçisi olacaklarını dile getirerek, “Siz dolaylı vergileriyle birlikte hem abonelerinizden hizmet bedelini fazlasıyla alacaksınız. Bu da yetmeyecek birde kart kullanım komisyonu adı altında yüz milyonlarca lirayı daha alacaksınız. Önce bu haksız kesintinin iptal edilmesi sonra bu kesinti bedellerinin hak sahiplerine iade edilmesi için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Daha önce üç büyük telekom şirketi olan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un 5 milyar liralık kamu borcunun silindiği öne sürülmüştü.