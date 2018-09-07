Erdoğan, Çiller’i yakalamak üzere

Rusya merkezli Renaissance Capital’in baş ekonomisti Charles Robertson, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı reel efektif döviz kuru (REER) verileri üzerinden 47 yıllık TL grafiği hazırladı.

Grafikte TL’nin en değersiz olduğu dönem Tansu Çiller ’in başbakanlığı döneminde 1994’teki kriz sırasında kaydedilirken, son günlerdeki söz konusu döneme yaklaşıldığı gösterildi. Bugünkü veriler üzerinden geçmişin reel kur eşleniklerini hesaplayan Robertson, 1994’te dolar/TL kurunun 7.47 ile zirveyi gördüğünü ve uzun dönemli ortalamaya göre yaklaşık yüzde 50 daha ucuz olduğunu belirtti. Robertson’un hesaplamalarına göre, TL şu an uzun dönemli ortalamaya göre yaklaşık yüzde 42 daha ucuz.

Yabancı kaçıyor

Öte yandan TL’deki değer kaybıyla birlikte yabancıların Türkiye’den kaçışı sürüyor. TCMB verilerine göre, 31 Ağustos haftasında repo dahil net menkul kıymet çıkışı 189 milyon dolar oldu. Yabancılar (yurtdışında yerleşik kişiler) geçen hafta hisse senetleri piyasasında net 22 milyon dolarlık satış yaparken, bu rakam devlet iç borçlanma senetleri piyasasında (DİBS) nette 167 milyon dolara ulaştı. TL’deki değer kayıplarıyla birlikte TCMB’nin brüt döviz rezervleri geçen hafta 2.5 milyar dolar eriyerek 72 milyar 924 milyon dolardan 70 milyar 414 milyon dolara geriledi. Bankanın altın rezervleri de 18 milyar 435 milyon dolara düştü. Bankanın toplam rezervler ise (döviz+altın) 92 milyar 692 milyon dolardan 88 milyar 849 milyon dolara geriledi.