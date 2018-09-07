'Türkiye'den Londra'ya 100 milyar dolar kaçırıldı'

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Berat Albayrak'ın Londra ziyaretine ilişkin önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Hükümetin her şey güllük gülistanlık gibi bir tablo çizdiğini, olup biteni bahar havası gibi yansıttığını, medyaya bakanların bol gülücüklü fotolarının yansıdığını belirten Takan, "Dünya lideri yeni ittifaklar kuruyor!.." kinayesiyle aslında işlerin hiç de yolunda gitmediğine işaret ediyor.

Ardından da daha somut bir dille, yolunda giden hiçbir şey olmadığını kaydeden Takan, masada Türkiye'nin kazandığı hiçbir şey olmadığını kaydediyor. Katar da dahil, Ankara'nın lehine olan hiçbir gelişme olmadığını savunan Takan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Londra temaslarına değinerek şunları yazıyor:

"Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak, Londra'da dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11'inin başkan ve üst düzey yöneticileri ile buluştuğu sırada "Londra'da 15 trilyonluk buluşma" manşetleri atılıyordu havuzda. Ver coşkuyu ver coşkuyu...

Damat bey döndü geldi Ankara'ya, havuzda Londra temaslarının sonuçlarına dair tek satır yok. Sanki Londra'ya gidilmemiş, o muhteşem (!) görüşmeler hiç yapılmamış!.. Bizimkisi meraklı gazetecilik. Londra'da neler oldu diye İngiltere'de ve Türkiye'de ekonomi ağırlıklı kaynaklarımla kısa bir görüşme trafiği gerçekleştirdim. Üzülerek belirteyim, sonuç hüsran onların deyimiyle de "fiyasko"..."

Londra'daki temaslara dair, hayli tartışılacak iddialarda bulunan Takan, iki ülke arasındaki görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir golf arkadaşı ve Londra bankacılık faaliyetleri olan bir Türk'ün aracılık ettiği iddiasını hatırlatıyor ve kaynaklarının şu ifadelerine yer veriyor:

"Sonuç yok ama bu 2 isim Türkiye'den aracılık faaliyetleri için biraz para tırtıklamışlardır." Bu arada, -isterseniz siz buna piyasa dedikodusu diyin- görüşmelerde Türkiye'den Londra'ya kaçırıldığı ileri sürülen 100 milyar dolar üzerindeki paranın aktarılmasına da "mümkün değil" cevabı verilmiş. Bu parayı kaçıranlar listesinde bazı askeri isimler olduğu iddiasına da hiç inanmak istedim. Londra'daki kaynaklarım, "görüşmeler neden olumsuz sonuçlandı" soruma ise şöyle yanıt verdiler;

'Bakan beyin konuşma tarzı çok ilginçti. Bu tarz, konuşmayı dinleyenleri gülüp geçmekten öte korkuttu. Albayrak'ın konuşması 'dünya gerçeklerinin dışında' olarak değerlendirildi. Öyle bir konuşma yaptı ki, bu gülmeyi geçti, korkuttu. Türkiye gibi önemli bir ülkenin önemli bir makamında oturan adamı gelip öyle şeyler konuşuyor ki, çok korkuttu."