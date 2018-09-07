FED'den faiz artırımı sinyali

New York ve Chicago FED başkanları, daha fazla faiz artırımına gidilebileceğini söyledi.

Chicago FED (Merkez Bankası) Başkanı Charles Evans, FED’in ekonomiyi sürdürülebilir bir büyüme patikasında ve enflasyonu hedef dolayında tutmak için faiz oranlarını ‘nötr faiz düzeyinin biraz ötesine’ yükseltmeye ihtiyaç duymasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Evans, “Bugünkü görünümü dikkate aldığımızda, para politikasını önce nötr bir faiz düzeyine doğru ve sonra nötr düzeyin biraz ötesine hareket ettirmemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

New York FED Başkanı John Williams ise istikrarlı enflasyon ve düşük işsizlik oranının daha fazla faiz artırımına sabırlı bir yaklaşım ile devam edebilecek, ABD merkez bankacıları için “gerektiği kadar iyi bir ekonomi” oluşturduğunu söyledi.

Williams, “Göreceli olarak sabırlı olmaya devam edebilir ve ekonominin büyümeye devam etmesine imkan sağlayabiliriz. Enflasyonist baskı görmüyoruz. Yavaş ücret büyümesi, cari toparlanma için hala gidilecek yer olduğu anlamına geliyor” diye ekledi.