Enflasyon kahvaltıyı da vurdu

Kurdaki yükseliş halkın önüne iğneden ipliğe her alanda zam olarak yansırken, gıda fiyatları zamlarda önemli yer tutuyor. Süt ürünlerindeki zamlara sebzedeki rekor fiyatlar da eklenince kahvaltı enflasyonu yüzde 31,87’ye yükseldi

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Turhan Çakar imzalı açıklamada, Ağustos 2017- Ağustos 2018 dönemindeki son bir yılda tüketici enflasyonunun yüzde 17.90, gıda enflasyonunun ise yüzde 19.75 olduğu bilgisi verildi.



Buna karşın süt ve süt ürünleri ile yumurtadan oluşan sebzesiz kahvaltı sofrası enflasyonunun Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 24,4’e yükseldiği bildirildi. Sebze fiyatları enflasyonunun ise yüzde 34.32’ye çıktığı ifade edildi.

Milyonlar açlık sınırının altında

Türk-İş tarafından dört kişilik bir ailenin Ağustos 2018 ayına ilişkin açlık sınırının da bin 812 TL olduğu ifade edilen açıklamada, “Dört kişilik bir ailenin Ağustos 2018 ayına ilişkin yoksulluk sınırı ise 5 bin 904 TL olarak belirlenmiştir. Eşi çalışmayan iki çocuklu bir asgari ücretlinin eline bin 679 TL geçmektedir. Buna göre, eşleri çalışmayan 2 veya daha fazla çocuklu asgari ücretli aileler açlık sınırının altında yaşamaktadırlar” denildi.

Maaşlar hızla yükseltilmeli

Söz konusu açlık ve yoksulluk sınırlarının dikkate alındığında ülkemizde halkın yüzde 20 dolayındaki kesimini oluşturan 16 milyondan fazla kişi açlık sınırının altında yaşadığına vurgu yapılan açıklama, “Halkın yüzde 60’dan fazlası, yani 48 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Zamların yağmur gibi yağdığı bugünlerde açlık ve yoksulluk hızla artmaktadır. Bu nedenle, enflasyon artış oranında her ay düzenli olarak çalışanların ve emeklilerin maaşları artırılmalıdır. Asgari ücretlilerin maaşları ile emekli işçi ve memurların maaşları insanca yaşayabilecekleri düzeye yükseltilmelidir” sözleriyle noktalandı.