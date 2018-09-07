Temizlik ürünlerine zam: Tuvalet kağıdı el yakıyor

Yaz aylarında temizlik ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Bu ürünler arasında bulaşık ve çamaşır deterjanı, arapsabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleyiciler bulunuyor. Son üç ayda fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 36 ile arap sabunu.

Ceyhan Kuburlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre,Yaz ayları boyunca temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerine gelen zamlar vatandaşın gündeminde ilk sıralara yerleşti. Özellikle haziran-eylül döneminde en çok dikkat çeken fiyat artışlarının başında temizlik ürünleri ve tuvalet kağıdı geliyor. Çamaşır suyu, bulaşık ve çamaşır deterjanı, arap sabunu ve yüzey temizleyiciler bu ürünler arasında yer alıyor.

Tuvalet kağıdı da artış da öne çıkan ürünlerden. Türkiye'de çok yaygın bir marketin verilerine göre haziran-eylül döneminde temizlik ürünlerinde en çok fiyatı artan ürün arap sabunu oldu. 1 Haziran-6 Eylül tarihleri arasında arap sabununun fiyatı yüzde 36 arttı. İkinci sırada yüzde 16'lık artışla çamaşır deterjanı, 3'üncü sırada ise 14.6'lık artışla bulaşık deterjanı yer alıyor. Üreticiler, "Deterjanın hammaddesi Türkiye'de üretiliyor. Ancak buradaki üretici de ithalat yapıyor ve bu hammadeyi dövizle satıyor" derken, vatandaş ise "Aynı ürün marketlerde çok farklı fiyatlara satılıyor. Ürünler arasındaki fark ise 12 TL'ye kadar çıkıyor" dedi.

YÜZDE 36'LIK ARTIŞ

Türkiye'de yaygın marketin fiyatlarından yola çıkarak yaptığımız araştırmaya göre arap sabununun fiyatı 1 Haziran'da 7.90 TL iken, 1 Temmuz'da 8.25 TL'ye 6 Eylül'de ise 10.75 TL'ye çıktı. Fiyat artışı yüzde 36'ya ulaştı. 1.5 kg'lık bir çamaşır deterjanının 1 Haziran'da 12.90 TL olan fiyatı ise 11 Ağustos'ta 14.95 TL'ye yükseldi. 30'lu bulaşık tabletinin fiyatı da aynı dönemde 23.95 TL'den 27.45 TL'ye çıktı Piyasada en çok satılan ürünlerden olan 24'lü bir tuvalet kağıdının fiyatı 1 Haziran-6 Eylül arasında yüzde 16 artışla 36.90 TL'den 42.90 TL'ye yükseldi.

'HAMMADDELERİ TÜRKİYE'DE BİLE ÜRETİLSE DÖVİZLE SATILIYOR'

Fiyat artışlarıyla ilgili olarak Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İmer Özer, şunları söyledi:

"Bugün bulaşık ve çamaşır deterjanlarında kullanılan tüm kimyasalların hammaddeleri Türkiye'de bile üretilse dövizle satılıyor. Çünkü hammadde üreticisinin de kullandığı ürünler ithal oluyor. Rafta gördüğünüz bir deterjanın yüzde 90'ı dövizle yapılıyor. Buradaki tek TL ile olan maliyet işçilik. Bu deterjanların hammaddesi ‘sles'tir bunu da Türkiye'de üreten şirketler dövizle satar. Fiyat artışlarının temelinde bu konu var."