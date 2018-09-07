Veliler ucuz adres arayışında

Okullarda ilk zil önümüzdeki pazartesi çalacak. Okulların açılmasına kısa süre kala, aileler çocuklarının ihtiyaçları için alışverişe çıkmaya başladı. Defter, kalem, silgi, çanta, okul kıyafeti ve ayakkabı gibi ürünlerde döviz kurundaki artışa da bağlı olarak yüzde 50-60 zam gerçekleşti.



Eğitim İş’in raporuna göre, son zamlar sonrası bir öğrencinin aileye maliyeti servis, kitap ve yardımcı kitaplar hariç 800 ile 1000 lira arasında. Bu durum özellikle dar gelirli yurttaşı uygun fiyatlı ürünler için adres arayışına yöneltti. Alışverişin tutarı ise, öğrencinin bulunduğu sınıfa ve gittiği okulun devlet ya da özel olmasına göre değişiyor.

Uzmanlar özellikle adres arayışında olan velileri sağlıksız ürünler konusunda uyarıyor. Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarının tüketicileri düşük fiyatlı ancak güvensiz ürünlere yönlendirdiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, velilerin cebiyle çocukları arasında sıkıştığına dikkat çekiyor.

Musluk satan yerden defter kalem alınmaz

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, zamlarla birlikte velilerin uygun alışveriş adresi aradığını belirtiyor. Tekçe, “Veliler bildikleri, tanıdıkları kırtasiyelerden yerli ürünleri tercih etmeli. 1 milyoncudan, musluk satan yerden markası olmayan, üretim yeri belli olmayan defter kalem alınmaz. Dövizdeki artıştan dolayı kırtasiye ürünlerine yüzde 50 ila 60 bandında bir takım zamlar geldi. Bizler fedakârlık yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Çözüm yerli ürünler

Fiyat artışlarının yerli üreticilerin desteklenmesi yoluyla önünün kesilebileceğini vurgulayan Tekçe, “Türkiye’de 23 milyon öğrenciyi baz alırsak yapılacak alışveriş ile 9 milyar liralık bir gelir oluşuyor. Bu da yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar demek. Sektörde ithalat oranı yüzde 70 civarında. Eğer yerli üreticiyi desteklersek daha az ithalat yaparız. Yerli ürün desteklenmezse fiyatlar dalgalanmaya devam eder. Bu noktada hükümetten ve sanayi odalarından destek bekliyoruz” dedi.

Yurttaşlar çarşı pazar yolunda

Yaşanan yüksek zam tüm tehlikelerin farkında olmasına rağmen yurttaşları ucuz ürüne itiyor. Dar gelirli yurttaşlar için de ilk adres çarşı Pazar oluyor. Hiçbir aşamasında üretimi denetlenmeyen giysiden, ayakkabıya ve kırtasiye malzemelerine kadar birçok ürün tüm yıl boyunca çocukların elinde, üstünde ya da sırtında olacak. Fiyatlar düşmeden dar gelirli ailelerin çocukları için sağlıklı eğitim-öğretim gereçleri hayal olmaktan öteye gidemez.