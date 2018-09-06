Borsa İstanbul'un kapanış rakamları belli oldu

Borsa İstanbul Endeksi 93 bin puanda kapandı.

(DHA) – Güne yüzde 0.36 artışla 93 bin 122 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0.42 artışla 93 bin 178 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi iseyüzde 0.14 düşüşle 97 bin 163 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.84 düşüşle yüzde 20.17 düzeyine indi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.5449 ve en yüksek 6.64 lirayı gördükten sonra 6.60 – 6.61 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6222 ve en yüksek 7.7301 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4738 lira ve en yüksek 8.5846 lirayı gördükten sonra 8.55 – 8.56 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.08 düşüşle 95.03 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.08 artışla 1.1639 düzeyinde.