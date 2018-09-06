Asgari ücretlinin maaşı böyle eridi

Kadroya geçen taşeron işçiler de yüksek enflasyon karşısında çaresiz kaldı. Enflasyonun zirve yapmasına rağmen taşeron işçiler 2020 yılına kadar sadece %8 zam alacak.

Seçim bölgesi Denizli’de konuşan CHP Milletvekili Teoman Sancar, “Krizin bedeli vatandaşa ödetiliyor. Peş peşe gelen zamlar vatandaşı bakkala, markete gidemez hale getirdi. Krizi kim çıkardıysa bedelini o ödesin. Vatandaşın sıkacak kemeri dahi kalmadı” dedi.

“ŞİMDİDEN %10 ENFLASYON FARKI”

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar toplumun büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi 696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerin de büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Maaşlarına 2020 yılında kadar yalnızca toplamda %8 zam yapılacak olan işçi maaşlarının hızla erimeye başladığını kaydeden Sancar, “Enflasyon oranı yıllık bazda 17,94 olarak açıklandı. Bu rakamın reel hayata yansıma oranı çok daha yüksek. Bunu bile baz olarak alırsak işçilerimizin daha şimdiden %10’luk bir kaybı var” ifadesini kullandı.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar

ENFLASYON NE KADAR ARTARSA ARTSIN ONLARIN MAAŞLARI SABİT!

Memur ve emeklilere uygulanan enflasyon farkının, kadroya geçen taşeron işçiler için de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan CHP’li Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

“TL DEĞERİNİN YARISINI KAYBETTİ”

Türk Lirası, yıl başından bu yana değerinin yarısını kaybetti. Emekçilerin cebindeki para eriyerek, dövizi olanın, rantiyecinin, spekülatörün cebine aktı! ‘Belini kıracağız’ dedikleri enflasyon işçinin, memurun, emeklinin bilini kırdı!

Ağustos ayı enflasyon rakamı, Merkez Bankası’nın, değiştirip yükselttiği yıl sonu enflasyon hedefini bile şimdiden 5 puan solladı. Bugün tablo bir hayli ağır olsa da vatandaşlar, özelliklede emekçiler için daha da zor bir süreç başlıyor. Hükümetin vergileri, zamları, sonbaharda artacak gıda fiyatları, okul harcamaları, doğalgazın yakılması kara kışın zor geçeceğinin habercisi.

KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerimiz büyük mağduriyet yaşıyorlar.

Enflasyon ne kadar artarsa artsın, işçilerin maaşlarına %8’den fazla zam gelmeyecek. Böyle bir saçma uygulama dünyanın neresinde var? Enflasyon farkı yeniden hesaplanıp maaşlara yansıtılmalı. Krizi işçiler yaratmadı. Bu vatandaşlarımız kadroya geçtiler ama sosyal haklarında çok değişen bir şey olmadı. Aldıkları ücret bir de vergi kesintisine uğruyor.”

ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI BÖYLE ERİDİ!

Asgari ücret alan bir vatandaşın giderek yoksullaştığını ve maaşının dolar karşısındaki erimesine yapan Sancar, 1 Ocak 2018 ile 6 Eylül 2018’deki erimeyi gözler önüne serdi:

1 Ocak 2018

1 Dolar: 3,76 TL – Asgari Ücret: 1603 TL

Asgari ücretle alınan Dolar miktarı: 426 $

9 Eylül 2018

1 Dolar: 6,65 TL – Asgari Ücret: 1603 TL

Asgari ücretle alınan Dolar miktarı: 241 $

8 Ayda %44 yoksullaştık!