Sabancı Vakfı’nda genel müdür değişti

Koyunsağan, bundan sonra Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek.

SABANCI Vakfı Genel Müdürlük görevine 6 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Nevgül Bilsel Safkan atandı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gerek Vakfımızın yeniden yapılandırılmasında gerekse sivil toplum alanında öncü uygulamaların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Zerrin Koyunsağan’a teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Nevgül Bilsel Safkan’ın bu süreci geliştirerek devam ettireceğine inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Safkan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Executive MBA derecesi ile mezun olmuştur. Kariyerine Arthur Andersen’de denetçi olarak başlayan Safkan, toplam 25 yıllık çalışma hayatında Karma International, Superonline, Paxar gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde CFO pozisyonunda görev almış, 2005-2016 yılları arasında MarSA ve TeknoSA’da CFO, KlikSA’da ise Genel Müdür olarak görev yapmıştı. Safkan son olarak 2016-2017 yıllarında HotelsPro ve son olarak 2017-2018 yıllarında Dyson/Hakman Elektronik’te Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.