Un ihracatı durduruldu

Kararın artan un fiyatlarına kontrol getirmek amacıyla alındığı belirtildi.

İstanbul Fırıncılar Odası yaptığı açıklamada, "Yapılan bu hamle ile Türkiye'deki un fiyatlarının gerçek değerlerine geleceğini ümit ediyoruz..." ifadesi kullanıldı.

Sözcü'de yer alan haberde, İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı önderliğinde ,İstanbul Fırıncılar Odası katkılarıyla; Un fiyatları ile alakalı Ticaret Bakanlığı ile yapılan müzakereler sonucu 06.09.2018 tarihi itibari ile un ihracatı durdurulmuştur.

Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu bu hamle ile Türkiye’deki un fiyatlarının gerçek değerlerine geleceğini ümit ediyoruz…Fırıncı Esnafımıza ve Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."