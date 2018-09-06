Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum

Gram altın 254,8 lira, çeyrek altın 415 lira ve Cumhuriyet altını 1.700 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 254,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 254,00 liradan tamamladı.

Çeyrek 415 lira

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 254,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet altını da 1.700 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.197 dolardan işlem görüyor.