'İş dünyası kaynıyor: İktidara yakın olanlar bile...'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülke ekonomisine yönelik politikaları eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, Erdoğan ile görüşen iş insanlarının, Cumhurbaşkanı hakkında, “Türkiye’den, içinde bulunduğumuz durumdan haberi bile yok!” dedikleri öne sürülüyor.

Ekonomik krizin etkileri giderek büyürken yüzde 18’lere dayanan enflasyon rakamlarına dikkat sonrası “Eylül, ekim, kasım, aralık için iyi işaretler gelmiyor” yorumları ağırlıkta.

Sanayiciler ‘iflas dalgası’ndan söz ediyor ve “fırtınanın yaklaştığı”nı dile getiriyorlar.

Tek umut Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz artırım kararı…

Hürriyet’ten Erdal Sağlam, “Konuştuğumuz bankacı ve işadamları Merkez Bankası’nın ‘her türlü aracı kullanacağız’ açıklamasının kendilerini umutlandırdığını söylüyorlar” diyor. Artık durumun AKP yönetimine tepkiye kadar geldiğini söyleyen yazar, iktidara yakın olarak bilinen iş insanlarının bile ciddi bir yakınma içinde olduklarını aktarıyor. Kaygıların giderilmemesi kazan kaldırmaya kadar gidebilir gözüküyor.

İsim vererek konuşmadıklarını ama hem bankacıların hem iş insanlarının gidişattan şikayetlerinin büyüdüğünü gözlemlediklerini ifade eden Sağlam, “Faizlerde artışı hiçbir iş insanının istemeyeceği ama şimdi acil ihtiyacın kurlara çözüm bulunması olduğu konusunda herkes hemfikir” ifadesini kullanıyor ve ekliyor:

“Kurları durdurup istikrar kazandıracak çözüm için her şeyin yapılması, öyle durdurulacaksa çok yüksek faiz artışlarının bile yapılması gerektiğini, sadece bankacılar değil artık iş insanları da söylüyorlar.”

6.5 TL’nin üzerinde seyreden dolar kurunun çok yüksek olduğunu kaydeden iş insanlarının, “Gereken adımlar önümüzdeki hafta atılmadığı takdirde mevcut kur rakamlarının bile aranır hale geleceğini“ söyledikleri aktarılıyor.

Peki, Merkez’den kaç puanlık faiz artırımı bekleniyor?

Sağlam’ın iş dünyasından aktardıklarına göre 1.5 puanlık faiz artışının yeterli olacağını söyleyenlerin yanı sıra, bunun 10 katına varacak kadar yüksek faiz artışı gerektiğini belirtenler bile var.

“İlk kez faiz artış ihtiyacı konusunda yorum ve tahminlerin birbirinden bu kadar farklı olduğuna şahit oluyoruz” diyen Sağlam, “Bu da piyasa beklentilerinin karışık olduğunu gösteren bir örnek gibi gözüküyor” diyor.

Sağlam’ın aktardığına göre hem bankacıların hem de iş insanlarının ortak şikayetlerinden biri AKP yönetimine.

Daha önce benzer dönemlerde çok daha aktif ekonomi yönetimi algısı yaratıldığını ama şimdi aynı tabloyu göremediklerini, bunun da moralleri bozan artı bir unsur olduğunu söyleyen iş insanları olduğunu söyleyen Sağlam, şöyle devam ediyor:

“Bu arada iktidara yakın olarak bilinen iş insanlarının bile ciddi bir yakınma içinde oldukları gözleniyor. Sorun olarak gördüklerini, çözüm önerilerini bakanlara, parti yöneticilerine hatta danışmanlara aktardıklarını anlatan bir işadamı, buna karşılık ilettikleri görüşler hakkında bir hareket gözükmediğini, bunun da ileriye dönük tedirginliklerini büyüttüğünü söyledi.”

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