Kur, sektörü vurdu: Müteahhitler bunu istiyor

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, kamu müteahhitlerinin ayakta kalabilmesi için acilen fiyat farkı ve karsız işler için tasfiye kararnamesi çıkarılması çağrısında bulundu.

Döviz artışının getirdiği maliyetler hem özel sektörü hem de kamuyla iş yapan müteahhitleri zor duruma düşürdü.

"Projelerin yüzde 70'i durdu"

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre, İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, artış nedeniyle kamuyla çalışan müteahhitlerin yakın dönemde yaptığı anlaşmaları feshetme yoluna gittiğini söylerken, özel sektör firmalarının yüzde 70'nin ise projelerini durdurduğunu açıkladı. Tellioğlu kamu müteahhitleri için acilen ‘fiyat farkı kararnamesi' çıkarılması gerektiğini söyledi.

1 yılda yüzde 100'lük zam!

Tellioğlu, demir fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "15 ay ay önce yapacağımız proje için demirin tonunu 1500 TL'den aldık. Üç ay sonra başladığımızda ise 2 bin TL olmuştu. Ramazan'dan önce 3 bin TL idi. Ancak döviz kurlarındaki artışla birlikte bugün tonu 4 bin 500'ye geldi" dedi. İnşaat sektörünün her kademesinde inşaat demirinin kullanıldığını ifade eden Tahir Tellioğlu, "Demirde ortalama bir yılda yüzde 100'ü aşan bir zam söz konusu. Bir binada sadece demir ve ona bağlı ürünlerin maliyeti ortalama yüzde 10. Buna çimento, kablo, elektrik aksamı, alüminyum eklendiğinde bunların bir yapı içinde oluşturduğu maliyet ise yüzde 40. Ortalamada ise bu ürünlere yüzde 50 zam yapıldı" diye konuştu.

"Batmak üzereler"

Özellikle kamu müteahhitlerinin zor durumda olduğunu kaydeden Tahir Tellioğlu, son bir yıldan bu yana sadece demir ve çimentoya yapılan zammın yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu belirterek, "Kamu müteahhitleri batmak üzere. Onlara acilen ‘fiyat farkı kararnamesi' gerekli" dedi.

Ayrıca son dönemde döviz kurlarında meydana gelen artıştan dolayı müteahhitlerin aldıkları işleri yapmak istemediğini de anlatan Tellioğlu, "Örneğin bir şirket bir güneş enerjisi işini 6 milyon liraya yapacağına dair bir anlaşma imzalamış. ‘5 milyona yaparım. 1 milyon lira da kâr ederim' diye hesaplamış. Ancak euro'da ve dolarda artış olunca bu kişinin maliyeti 6 milyon 500 liraya çıkmış. Yani alan firma bir yıl işi yapacak ve bir de 500 bin lira zarar edecek. Bu durumda şöyle deniliyor: İşe başlamamışım, devlet de bazı yatırımları durdurmak istiyor. Dolayısıyla işe başlanmamışsa, bir zarar sözkonusu değilse karşılıklı olarak ‘tasfiye kararnamesi' çıkarılmasını istiyor" dedi.

Tellioğlu, bu şekilde çok sayıda firma olduğunu belirterek, firmaların verdiği teminatları yakmak uğruna bu kararın verilmesini istediğini, özellikle son 3 ayda anlaşması yapılmış ve başlamamış işlerde bu kararın projelerin yarıda kalmaması için önemli olduğunu ifade etti.