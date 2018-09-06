Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Bir bankacı dolarda küresel olarak bir zayıflık olduğunu söyleyerek, “Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri çok güçlü değil ama dolar endeksi düşüyor, euro/dolar’da da yukarı hareket var. Eurodaki toparlanmaya paralel Doğu Avrupa para birimleri de değer kazanıyor, TL ise en iyi performansı gösteriyor” dedi.

TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kaybederken, tüketici fiyatları Ağustos’ta yıllık bazda yüzde 17.9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı. Enflasyon verisi ardından TCMB 13 Eylül’deki PPK toplantısında faiz artışı yapılacağı sinyali olarak algılanan bir açıklama yaparken, dolar/TL yüksek seviyelerde seyrini sürdürse de nispeten sakinleşmiş durumda.

TCMB’nin faiz artışına birçok analist kesin gözüyle bakarken, ne kadarlık artış yapılacağına yönelik belirsizlik halen endişe konusu.

Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için 1,000 baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekerken; buna karşılık TCMB’den daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Öte yandan para politikasına yönelik endişelerin yanı sıra maliye politikası, BDDK’nın swap kısıtlaması gibi adımlarının yan etkileri, ekonomide sert iniş riski ve ABD’nin olası yaptırımları gibi unsurların da belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiği belirtiliyor.