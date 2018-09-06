6 Eylül 2018 07:00

Bilgi Üniversitesi el mi değiştirdi?

Bilgi Üniversitesi el mi değiştirdi?
Üniversitesi'nin vakıf hisselerinin Can Holding'e devredildiği iddia ediliyor
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Bilgi Üniversitesi Vakfı’nın hisselerinin Can Holding’e satıldığı iddia edildi. Üniversite yönetimi iddialara ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bilgi Üniversitesi’nin Vakıf hisselerinin Can Holding’e devredildiği iddia edildi. Okul yönetimi ‘’Bu konuda açıklamamız yok’’ derken, üniversiteyi satın aldığı iddia edilen Can Holding, Doğubeyazıtlı iki kardeşe ait. Cemal Can ve Kemal Can’ın sahibi olduğu Can Holding’in benzin istasyonları, otelleri, hastanesi bulunuyor.

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