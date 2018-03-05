CHP asgari ücretle ilgili acı tabloyu açıkladı

ANKARA - CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, son iki yıl baz alındığında asgari ücrete yapılan zammın eridiğini belirterek, “Eğilimler dikkate alındığında en geç 2 ay sonra asgari ücrete yapılan zam sıfırlanacak” dedi.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Erdoğdu TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarının şubat ayında yüzde 0.73 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 10.26 olduğunu belirterek, çekirdek enflasyonda çok küçük bir düşme olmasına karşın, bunun mevsimsel olduğunu, vatandaşın pazarda yaşadığı enflasyonun bu açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi.

Son iki yıllık enflasyon ile asgari ücrete yapılan zamma bakıldığında ücretlerdeki erimenin daha net görüldüğünü ifade Erdoğdu şöyle devam etti:

“Asgari ücret temel bir ücret olmasından dolayı emekliler dahil maaşla geçinen milyonlarca ücretliyi ilgilendiriyor. 2016’da CHP’nin bastırmasıyla asgari ücret 974 TL’den bin 375 TL’ye çıkmıştı. 2017’de bu ücreti bin 405 TL’ye çıkaran hükümet yaklaşan seçimler nedeniyle ve yine CHP’nin etkisiyle bu ücreti bin 603 TL’ye çıkardı.

Yani son iki yılda CHP’nin zorlamasıyla bu ücrete yüzde 23 oranında zam yapıldı. Son iki yıllık enflasyon ise yüzde 21,5 olarak gerçekleşti. Bu rakamları göz önüne aldığımızda en geç iki ay içinde asgari ücret ve bu ücretin baz alındığı tüm ücretlere yapılan zamlar sıfırlanmış olacak.”

Erdoğdu, Merkez Bankası’nın yıl sonunda yüzde 7.9 olarak tahmin ettiği enflasyon oranının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bildirerek, “Kurlardaki artış önümüzdeki aylarda enflasyonu yukarı doğru tetikleyecek. Firmalar üretim maliyetlerindeki artışı ister istemez fiyatlara yansıtacak. Hükümet fiyatlar düşsün diye kırmızı etten nohuta, canlı hayvana kadar ithalatının önünü açıyor ama ithalat fiyatları düşürmediği gibi üreticiyi perişan ediyor. Hükümetin enflasyonla baş edemediği ortada. Hükümet 1-2 ay sonra hızla azalan ücretlere enflasyonla meydana gelen kayıpların telafi etmek için zam yapmak durumunda kalacak” diye konuştu.