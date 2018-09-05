'Halkbank'a ilişkin ilginç bilgilere ulaştım'

Halkbank'ta düşük kurdan işlem yapanlara ilişkin tartışma sürerken, benzer bir olayın altın işleminde yaşandığı ve davanın Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.

Halkbank'taki düşük kur işlemlerine ilişkin tartışmalar sürerken, benzer bir olayın yaşandığı ve davalık olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Saygı Öztürk, İş Bankası'nda benzer bir hata sonucu altın fiyatlarının yükselmesi sonrası elindeki altınları satan bir kişinin işlemlerinin iptal edildiğini, ilgili kişinin de konuyu mahkemeye taşıdığını aktardı.

"Halkbankası'ndan düşük kurdan dolar alanlarla ilgili olarak banka yönetimi açıklama üstüne açıklama yapıyor. Bu olayın geçmişte de örneği var mı diye araştırdığımda ilginç bilgilere, hatta bu konuda verilmiş mahkeme kararına ulaştım. Hemen söyleyeyim, dolar alanlardan banka parayı alır. Bu konuda mahkeme kararı var. Ancak bu karar da temyiz edildiği için Yargıtay'da. Yargıtay'ın karar vermesiyle konu netleşecek" diyen Öztürk, mahkeme kararı ve son sürece ilişkin şu bilgileri aktardı:

Mahkemenin 2016/1308 sayılı gerekçeli kararında şöyle denildi:

“Davacının altın satışına ilişkin işlemi gerçekleştirdiği saatlerde altın fiyatlarının davalı bankadan kaynaklanmayan bir hataya bağlı olarak oluşmuştur. Taraflar arasındaki sözleşmenin 22. maddesinde de altın alımı satımı sebebiyle doğabilecek her türlü piyasa riskinin davacıya ait olacağı hususu düzenlenmiştir. Davalı bankanın davacıya keşide ettiği ihtarnamelerle hatalı işlemlerin düzeltilmesine yönelik olarak iki seçenek sunduğu ancak 05/12/2014 tarihine kadar bir sonuç alınmamıştır.

Dava konusu altın satımına ilişkin fiyatın piyasa fiyatının dışında hatalı oluşan bir fiyat niteliği taşıdığı, bu işlemler nedeniyle de davacı tarafından gerçekleştirilen altın satış işleminin davalı bankadan kaynaklanan bir soruna dayanmadığı, bankanın özensiz ve tedbirsiz davranışından söz edilemeyeceği gibi kusuru da bulunmamaktadır. Meydana gelen sonuç, davalı bankadan bağımsız gerçekleşmiştir. Davalı bankanın iptal işlemlerini ve takas mahsup işlemlerini taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümleri, bankacılık uygulamalarına uygun olarak gerçekleştirdiği sonuç ve kanaatine varıldığından davanın ve kötü niyet tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.”

Kararı, Aytaç'ın avukatı temyiz etti. Yargıtay bir an önce karar verirse, Halk Bank'tan dolar alanların durumu da netleşecektir. Söz sırası Yargıtay'da.