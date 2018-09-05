Özkök'ten 'Tosuncuk'a dolar tavsiyesi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Tosun 500 milyonu hangi kurdan dolara çevirdi" diye sorduktan sonra, Aydın'a dolarla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Kurduğu Çiftlikbank ile 80 bin kişiyi 500 milyon Türk Lirası dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'da kırmızı Ferrari ile görüntülenmesinin ardından önceki gün de Dubai'de lüks bir mekanda çekilmiş fotoğrafı medyaya yansıdı.

Mekanda, yanındaki kadınla birlikte 90 bin TL hesap ödediği belirtilen Aydın'ın dolandırdığı para ile ilgili yaptığı bir hesabı köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, "Tosun 500 milyonu hangi kurdan dolara çevirdi" diye sorduktan sonra, Aydın'a dolarla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Özkök, Aydın'ın binlerce kişiyi 'sögüşlediği'ni ifade ettikten sonra, Mart ayında dolar kurunun 3.80 TL olduğunu, Aydın'ın kaçarken cebinde o anki kurdan çevrilmesi halinde 131 milyon 500 bin dolar olduğunu belirtti.

"Öyleyse Tosuncuk muhasebesine devam edelim" satırlarıyla yazısını sürdüren Özkök, 'Tosuncuk hesabı'nı şöyle özetledi:

"Peki şimdi bu arkadaşın cebinde ne kadar para var? Sen de ki 1 milyon doları ben diyeyim ki 2 milyon doları harcadı. Kaldı mı cebinde 130 milyon doları...Dolar aynı dolar mı... Evet...

Peki öyleyse bugün Tosunumun cebindeki Türk parası ne? Dünkü kurdan çevir...

871 milyon Türk Lirası..."

Ardından da "Şimdi buradan Tosunuma bir çağrı yapıyorum..." diye yazan Özkök, "Ey Tosun, sen de katıl Anadolu’nun fedakârlık yarışına... Dön memlekete... Veya dönme, parayı gönder" diye seslendi.

Özkök yazısına şu satırlarla devam etti:

"Ne kadar yürütmüştün? 500 milyon kâğıt mı... Ver garibana ondan aldığın 500 milyonunu...

Ne kalır cebine... 371 milyon TL. Bitmedi... Boz dünkü kurdan 371 milyonu... Etti mi sana 55 milyon dolar...

Al durup dururken cebine girmiş 55 milyon dolarını otur Dubai’de...Al yüz tane altındaki arabadan...Git gir Dolce Gabbana’ya...Parmağınla göster, al bütün hurma ağaçlı gömlekleri, palmiyeli şortları... Bin bir deveye, çek bir selfie... Koy göğsünü gere gere Instagram’a...

Vatandaşın anaparası kurtulmuş...Senin vicdanın rahat...Hesap bu be Tosunum...

Bu ekonomik krizin muzafferi yine sensin aslanım...Helal olsun senin bu girişimcilik dehana...

Ama sen o parayı batırdım diyorsan bunu da yemezler tosunum. Hurma ağaçlı fotoğraf öyle demiyor..."