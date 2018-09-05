Dev şirket açıkladı: Türkiye'ye yeniden dönüyoruz

Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimiyle İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile (TTYD) işbirliğiyle, Türkiye seferlerini 2016 yılında durduran Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Şirket ilk seferi 20 Aralık'ta yapılacak. Pekin-İstanbul hattında uçuş planlayan şirket haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtildi.