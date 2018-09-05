Türk Telekom’da kritik istifalar

Türk Telekom'da, Hazine Müsteşarlığı’nın elinde olan “C Grubu imtiyazlı hisseyi” temsil eden iki önemli isim istifa etti.

Türk Telekom'da, Hazine Müsteşarlığı’nın elinde olan “C Grubu imtiyazlı hisseyi” temsil eden, Yönetim Kurulu Üyesi eski Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Kasırga istifa etti.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Suat Hayri Aka'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Dr. Ömer Fatih Sayan'ın atandığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır. Sayın Fahri Kasırga'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Sayın Selim Dursun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır."