'Yerli ve milli' dedi: Çin Malı çıktı!

'Yerli ve milli anakart ürettiği' iddiasıyla gündeme gelen Ferit Borku'nun Çin'in internet sitelerinde satılan anakartla birebir aynı olan ürünü için satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Borku’nun devletten hibe istediği de öğrenildi.

“Yerli imkanlarla elektronik anakart üretti” başlıklı haberle gündeme gelen Borku, verdiği demeçte 'kendine kaynak oluşturup yaklaşık 2 yılda kurduğu ekibiyle anakart ürettiği' ve 'çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gözetiminde gerçekleştiği' ifadelerine yer verdi. Ancak Borku'nun 'milli ve yerli' diyerek lanse ettiği anakartı, Çin malı çıktı.

Tek bir parçasını bile üretmediği projesiyle Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne girmeyi başaran Borku, devletten hibe desteği istedi.



436 bin liralık fatura!

Borku’ya AR-GE harcamaları için 436 bin TL’lik naylon fatura kesildi. Hatta ‘özgün' tasarımını, gözlemci akademik heyetten onay alarak 'teknolojik ürün' şeklinde tescillettirmeyi dahi başardı. Ancak söz konusu anakartın Çinli teknoloji devi Dianjitek firmasına ait olduğu tespit edildi.

120 dolara satın aldı

Firmanın 'ITX-K37X67 V1.4' model anakartını 3 yıl önce piyasaya sürdüğü belirlendi. Söz konusu ürün ve türevleri, Çin'in alışveriş sitesi Aliexpress'te satılıyor. Ferit Borku'nun 120 dolara temin ettiği anakart üzerinde yaptığı değişiklikler ise pleksiye kazınmış logoyla imzalar ve etrafına yerleştirdiği 5-10 liralık şerit led aydınlatması.

Hürriyet haber yapmıştı

Hürriyet’ten Cansel Oruç, "18 yaşında Türkiye’nin ilk yerli ana kartını üretti” başlıklı köşesinde Ferit Borku’nun haberini yapmıştı.

Haber, hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde de "İlk milli anakartı üreten genç girişimci, destek bekliyor" başlığıyla gündem olmuştu.