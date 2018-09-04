Pegasus birleşmeyi KAP’ta açıkladı

Ocak-Haziran döneminde dış hat uçuşlarında gümrüksüz ürün satışları, uçak içi yiyecek–içecek satışlarının da aralarında olduğu yan gelirlerini %53 artırarak 767 milyon TL’ye çıkaran Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., birleşme işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan ifadelerinde şunlara yer verildi:

“Yönetim Kurulu tarafından şirketin, sermayesine 58.681.832,63 lira nominal bedelli pay ile yüzde 98,63 oranında iştirak etmiş olduğu 59.500.000 lira sermayeli IHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte “devir alan” sıfatıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, birleşme işlemi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına ve başvurular kapsamında tüm işlemlerin ifası için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir."