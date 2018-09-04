Kripto para birimleri piyasaları ve blok zinciri teknolojilerine ilişkin çeşitli kurumlardan gelen açıklamaların etkisiyle piyasa hacmi 240 milyar doların üzerine çıktı.

DHA - Almanya merkezli borsa şirketi Deutsche Börse, blockchain (blok zinciri) teknolojisi uygulamaları için “Dağıtılmış Hesap Defteri (DLT), Kripto Varlıkları ve Yeni Market Yapısı” bölümü kurdu.

Toplam 1,910 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.24’lük bir artışla 7,369 dolara yükseldi ve 127 milyar 122 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.9’unu oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.08, yüzde 0.31 ve yüzde 0.22 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Ripple ve Tether düşerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise 84’ü yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte beş milyar dolara denk gelen yüzde 2.12’lik bir artışla 240 milyar 211 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 333 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.24

- Bitcoin Cash yüzde 2.13

- EOS yüzde 1.75

- Stellar yüzde 0.74

- Litecoin yüzde 4.75

- Cardano yüzde 1.09

- Monero yüzde 7.78 artarken

- Ethereum yüzde 0.08

- Ripple yüzde 0.31

- Tether yüzde 0.22 düştü.