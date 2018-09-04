Zamlar velilerin cebini yaktı! İşte maliyeti...

Eğitim-İş tarafından yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi yapılan bir araştırmada, bu yıl ilkokula başlayacak bir öğrenci için velilerin cebinden tam bin 624 lira çıkacağı ifade edildi.

17 Eylül 2018 tarihinde okulların açılacak olması ile birlikte, birçok ailenin bütçesine, okula başlangıç giderleri ağır bir yük getirmeye başladı.

Eğitim-İş konuya ilişkin yaptığı araştırmayla, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere başlayacak öğrencilerin okula başlangıç maliyetlerini hesapladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Eğitim-İş olarak piyasadaki ürünlerin reel verileri üzerinden yaptığımız araştırma, okula başlayan bir öğrencinin veliye getirdiği yükü tüm gerçekliği ile ortaya çıkarmıştır. (Servis, öğle yemeği, kıyafet, kırtasiye, çanta, ayakkabı giderleri dahil edilmiştir.)

2018-2019 eğitim öğretim yılında;

Okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1052,66 TL’dir.

Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %35,20

İlkokul 1'inci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1624,50 TL’dir.

Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %27,16

Ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç gideri 1700,78 TL’dir.

Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %34,23

Liseye başlayan öğrencinin ise 1829,98 TL’dir.

Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %22,03