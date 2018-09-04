Merkez Bankası'ndan flaş 'enflasyon' açıklaması!

Merkez Bankası, dün TÜİK tarafından açıklanan ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,30 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 olduğunu hatırlatan TCMB, enflasyondaki yükselişte temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi. Açıklamada, gıda enflasyonunun da işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükseldiği belirtildi.

TCMB, enflasyon raporunu açıkladı. TCMB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları olmuştur.

İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlenmiştir.

Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi beklenmektedir.

Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir.

Gıda enflasyonu, işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükseldi.

Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir.

Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir."