Dolar yükselişe geçti!

İstanbul serbest piyasada dolar 6,6030 liradan, Avro 7,6650 liradan güne başladı. Günün başlangıcında Kapalıçarşı'da 6,6010 liradan alınan dolar 6,6030 liradan işlem gördü. 7,6630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6650 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6300 lira, Avronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.

Merkez Bankası'ndan flaş 'enflasyon' açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki aydır yapılan enerji fiyatlarındaki artışın eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini açıklaması sonrası dolar yönünü yukarı doğru çevirdi.

Dolar 6.69, euro ise 7.74 seviyelerinden işlem görüyor.