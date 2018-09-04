Dolar ve euro fiyatlarında son rakamlar

Dolar fiyatları, dün günü 6.62 TL seviyesinden tamamlarken şu dakikalarda 6.60 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 7.66 TL seviyesinde hareket ediyor.

DÜN beklentilerin hafif üzerinde gelen ağustos ayı enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın 'faiz artırım sinyali' veren açıklamasından sonra dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, yeni güne 6.60 TL seviyesinden başladı.

Gün içerisinde en düşük 6.5916 TL seviyesini gören dolar, saat 08.52 itibarıyla 6.6023 TL seviyesinde hareket etti. Euro kuru ise 7.6679 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi, yüzde 0.09 itibarıyla 95.16 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1604 seviyesinde hareket ediyor.