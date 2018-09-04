İşte gerçek enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, ağustosta tüketici fiyatları yıllık yüzde 17.90, aylık olarak ise yüzde 2.30 arttı.

Ancak yaptığımız araştırma, halkın temel gıda maddelerinden oluşan sepetteki fiyat artışının sadece bir ayda yüzde 30’u aştığını gösteriyor.

Dövizdeki artışı gerekçe gösteren marketler, raflarında yer alan başta gıda olmak üzere temel tüketim maddelerinin fiyatlarını bayramdan sonraki hafta (27 Ağustos) ortalama yüzde 30 artırmıştı. Ucuzluk marketlerinde bile yaklaşık 700 üründen 385'inin fiyatı yükselmiş, bunun üzerine Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırma kararı almıştı.

Ancak TÜİK'in 407 üründen oluşan enflasyon sepetinde, 126 ürünün bulunduğu gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki aylık artış oranı sadece binde 6 olarak görülüyor. Bu gruptaki yıllık artış oranı ise yüzde 19.75. Bu grubun toplam enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 23.03'le en yüksek payı oluşturuyor. Onu yüzde 17.47 ile ulaştırma, yüzde 14.85'le konut giderleri, yüzde 7.66 ile ev eşyası, yüzde 7.21 ile de giyim ve ayakkabı izliyor.

GERÇEK ENFLASYON %96

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan, gelişmekte olan ülkeler para birimi uzmanı Prof. Dr. Steve Hanke, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçek enflasyonun yıllık yüzde 96, aylık ise yüzde 29 olduğunu savundu. Hanke, “zımni enflasyon modeli” ismini verdiği çalışmasında dolar kuru üzerinden satın alma gücü paritesi (SGP) değerini de hesaba katarak enflasyon rakamını tespit ediyor.