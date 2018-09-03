En büyük 10’dan yedisi yükseldi

(DHA) – Toplam 13,693 adet piyasada işlem gören 1,910 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.63’lük bir artışla 7,274 dolara yükseldi.

Fundstrat Global Advisors kurucusu Tom Lee, Aralık 2017’de 19 bin dolar rekor düzeyine ulaşmasının ardından düşüş eğilimine geçen Bitcoin’in yıl sonunda yeniden 20 bin dolar seviyelerine yükselebileceği açıklamalarının ardından Bitocin, 125 milyar 472 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.73, yüzde 0.82 ve yüzde 0.21 ile sırasıyla yalnızca Etheruem, Ripple ve Stellar gerilerken, en büyük ilk 100 arasından ise son 24 saatte 42’si geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 236 milyar 843 milyon olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 660 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



- Bitcoin yüzde 0.63

- Bitcoin Cash yüzde 0.65

- EOS yüzde 1.29

- Litecoin yüzde 0.94

- Tether yüzde 0.20

- Cardano yüzde 1.03

- Monero yüzde 6.89 artarken

- Ethereum yüzde 0.73

- Ripple yüzde 0.82

- Stellar yüzde 0.21 düştü.