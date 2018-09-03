Borsa İstanbul Endeksi o seviyede tutundu

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk gününe günlük yüzde 0.47 yükselişle 93 bin 291 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 1.68 artışla 94 bin 286 puana yükseldi.

Mahmut Can Emir / (DHA) - BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.77 artışla 99 bin 621 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.44 düşüşle yüzde 21.23 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.5190 ve en yüksek 6.7332 lirayı gördükten sonra 6.65 – 6.66 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5776 ve en yüksek 7.8224 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4310 lira ve en yüksek 8.7028 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.07 düşüşle 95.12 düzeyine çekildi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.19 artışla 1.1619 düzeyinde.