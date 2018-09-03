Borsa İstanbul Endeksi o seviyede tutundu

Mahmut Can Emir / (DHA) - BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.77 artışla 99 bin 621 puana yükseldi.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.44 düşüşle yüzde 21.23 düzeyinde.
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 6.5190 ve en yüksek 6.7332 lirayı gördükten sonra 6.65 – 6.66 lira aralığında,
- euro en düşük 7.5776 ve en yüksek 7.8224 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında,
- sterlin en düşük 8.4310 lira ve en yüksek 8.7028 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında işlem görüyor.
DOLAR endeksi yüzde 0.07 düşüşle 95.12 düzeyine çekildi.
EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.19 artışla 1.1619 düzeyinde.