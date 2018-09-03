İşi için direnişe başladı! Gözaltına alındı

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerekçesiyle 15 Ağustos’ta Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki işinden atılan Türkan Albayrak, Sarıyer Şehit Öğretmenler Parkı’nda oturma eylemine başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tacize karşı çıktığı için 2004 yılında çalıştığı Türk Telekom'dan atılan Türkan Albayrak, mahkemeyi kazanarak 2005 yılında Paşabahçe Beykoz Devlet Hastanesi’nde işe başladı. Sendikalı olduğu için 2010 yılında tekrar işten atılan Albayrak, Paşabahçe Hastanesi önünde 118 gün çadır kurarak açlık grevi yaptı ve işini geri kazanarak, Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde göreve başladı.

Albayrak işe geri dönüp 8 yıl çalıştıktan sonra, 4 ay önce kadroya alındı. 15 Ağustos’ta güvenlik ve arşiv araştırması gerekçe gösterilerek bu kez Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki işinden tazminatsız bir şekilde atıldı.

Sarıyer Kaymakamlığı’nın yanındaki Şehit Öğretmenler Parkı'nda oturma eylemine başlayan Albayrak burada yaptığı açıklamada, hafta içi saat 13.00-17.00 arasında direnişe devam edeceğini belirtti. Albayrak, "AKP hükümeti tarafından işten atılıp aynı hükümet tarafından işe alınıp tekrar aynı hükümet tarafından üçüncü kez işten atılıyorum. Arşiv araştırması sebebiyle işten atılan insanların başka bir işe girme şansı yok, emekli olma şansı yok. Talebim, işime geri dönebilmek. 54 yaşındayım bana öl diyor. Kendisinden olanların ona yeteceğini düşünüp bizleri yok etmeye çalışıyor" dedi.

Alana gelen polis ekipleri, Albayrak ve kendisine destek olanları yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.