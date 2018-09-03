İşte gerçek işsizlik rakamları!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in 16 Temmuz 2018 günü açıkladığı Nisan 2018 dönemi İş gücü İstatistiklerini değerlendirdi.

DİSKAR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

* Dar tanımlı standart işsizlik yüzde 9,6’ya düşmüş olmasına rağmen, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 10,3 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 0,4 puan artış gösterdi.

* Mevsim etkilerinden arındırılmış standart işsiz sayısı 103 bin artarak 3 milyon 188 binden 3 milyon 291 bine yükseldi.

* Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 12,2 olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizliği 17,9 olarak gerçekleşti.

* Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 872 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17,3 olarak hesaplandı.

* Kadın işsizliği yüzde 12,6, genç kadın işsizlik oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti.

* Yüksek öğrenim işsizliği 10,9 olarak hesaplandı.

* Ne eğitimde ne istihdam da (NEET) olanların oranı yüzde 21,3 olarak açıklandı.

* 2,5 milyonu aşkın genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM DÜŞTÜ, İŞSİZLİK ARTTI

TÜİK, Nisan ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. Ancak mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik geçen bir önceki döneme göre arttı. TÜİK’e göre mevsimsel etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 103 bin kişi artarak 3 milyon 291 kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 10,3’e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise düşüş yaşanıyor. İstihdam bir önceki döneme göre 34 bin kişi azaldı. TÜİK Nisan ayı mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 28 milyon 818 bine düşmüştür. Öte yandan mevsimsel etkilerden arındırılmış istatistikler son 5 ayın en düşük istihdamının yaşandığını göstermektedir. Standart işsizlik hesaplaması dışında alternatif ve gerçek bir işsizlik hesaplama yöntemi olarak kabul edilen geniş tanımlı işsiz sayısı DİSK-AR tarafından Temmuz 2018 itibariyle 5 milyon 872 bin olarak hesaplanmıştır.

Çalışmayan nüfusun 1 milyon 500 binini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar oluşturdu. Bunun ise 1 milyon 38 bini kadınlardan oluşmaktadır. İş aramayıp çalışmaya hazır olan grubun büyük çoğunluğu kadınlardan oluşurken, 538 bin kişi ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumdadır.

OECD İÇİNDE EN YÜKSEK DÖRDÜNCÜ İŞSİZLİK ORANI TÜRKİYE’DE

OECD’nin yayınladığı istatistiklerde Türkiye’de işsizlik sıralamasında önlerde yer alıyor. OECD’nin Mart 2018 verilerine göre OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik 20,1 ile Yunanistan’da görülürken bu sırayı İspanya, İtalya ve Türkiye izlemektedir. OECD üyesi ülkeler arasında işsizlik oranı ortalama 5,4 iken Türkiye bu ülkeler arasında en yüksek işsizlik oranına sahip dördüncü ülke olarak yer almaktadır.

KENTSEL KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 25,6, GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 19,2!

Genç ve kadın işsizliği ile ne eğitimde ne istihdam olan (NEET) gençlerin oranı yüksekliğini korumaktadır. Yoğun İŞKUR desteğine ve işveren teşviklerine rağmen standart işsizlikte meydana gelen sınırlı düşüşün işsizlik kategorilerine yansımadığı görülmektedir. Özellikle kadın işsizliği ve genç işsizliği kategorileri ile NEET oranları yüksekliğini korumaktadır.

Nisan 2018 TÜİK verilerine göre kadın işsizliği yüzde 12,6 olarak açıklanırken, kentsel kadın işsizliği ve genç kadın işsizliği yüksek oranda seyretmektedir. Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 15,8 olarak açıklanırken, genç kadın işsizliği yüzde 22, kentsel kadın işsizliği ise yüzde 25,6 olarak hesaplanmıştır. OECD ülkeleri içerisinde Türkiye’nin en yüksek oranına sahip olan NEET oranı Nisan ayında yüzde 21,3 olarak açıklanmıştır. NEET oranları cinsiyet bazlı incelendiğinde daha da vahim durumda olduğunu söylenebilir. Ne eğitimde ne istihdamda olan erkeklerin oranı 12,4 iken kadınların oranı yüzde 30,6’ya ulaşmaktadır.