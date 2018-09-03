Brent petrolün varil fiyatında büyük artış

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 78 doları geçerken son iki haftadaki fiyat artışı yüzde 10’un üzerinde oldu.

ABD yaptırımları OPEC’in en büyük üçüncü üreticisi konumundaki İran’ın ihracatı baskılanıyor, İran’ın günlük üretimde düşüş görülüyor. Bazı analistler İran üretimindeki düşüşün Libya ve Irak’ın üretim artışlarıyla dengelendiğine dikkat çekiyor. ABD’de de ek kuyu açılarak üretim artışının desteklendiği belirtiliyor.

Aynı zamanda ABD ile AB ve Çin arasındaki ticari gerilimin petrol talebinin azalmasına yol açacağı öne sürülüyor. Çin’de Ağustos’ta sanayi üretimde görülen yavaşlamanın bu durumun göstergesi olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı olmayabileceği ileri sürülüyor.

TÜRKİYE’Yİ HEM KUR ARTIŞI HEM DE FİYAT ARTIŞI ETKİLİYOR

Türkiye’nin ham petrol, akaryakıt, petrol türevi kimyasallar ve diğer ürünler, doğalgaz ithalatı toplam ithalatının neredeyse üçte birlik bölümünü oluşturuyor. Petrol fiyatlarındaki artış dolar bazında ithalat faturasını artırırken kurdaki artış da eklendiğinde hem üretici fiyatlarına hem de tüketici fiyatlarına yansıyor.